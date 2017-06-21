У Києві вночі горіла ще одна будівля і стався вибух

У ніч на 21 червня у Києві сталася пожежа у відселеній будівлі на вулиці Івана Франка, 15.

Як повідомили "Українській правді" у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа почалася о 00:05.

Загоряння сталося у відселеній 4-поверховій будівлі на площі близько 150 кв м. Приблизно о 00:30 вогонь локалізували, а о 00:42 ліквідували.

"Постраждалих нема", – повідомила Світлана Водолага.

Мешканці сусідніх будинків бачили вночі три пожежних машини та дві "швидких" на вулиці Франка, біля зеленої будівлі, що розвалюється.

Крім того, користувачі соцмереж писали про вибух на вході до магазину Vodafone поблизу КПІ.

Інформації про пожежу там у ДСНС немає, але речниця поліції Києва Оксана Блищик підтвердила УП вибух.

Інцидент трапився близько 1-ї години ночі. "У результаті (вибуху біля магазину) пошкоджене скло, вхідні двері та ролет приміщення та сусідніх кіосків. Постраждалих внаслідок події немає", – інформує поліція Києва.

"Правоохоронці ретельно обстежили територію, вилучили речові докази, які направлені на експертизу для встановлення, який саме предмет вибухнув, опитали свідків та очевидців події. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на пошук підозрюваних та з’ясування мотивів вчинення правопорушення", – додають правоохоронці.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Як відомо, 20 червня о 16:55 на вулиці Хрещатик, 40/1, на другому поверсі трьохповерхової цегляної будівлі, яка перебуває на реконструкції, виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на третій поверх та покрівлю.

"О 21:04 пожежу ліквідовано на площі близько 1 тисяча м. кв. Жертв та постраждалих немає", – сказано у повідомленні ДСНС.

"Причина пожежі встановлюється. Правоохоронними органами проводиться розслідування", – уточнюють рятувальники.

Олена Рощенко, УП