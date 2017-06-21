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В Киеве ночью горело еще одно здание и произошел взрыв

Среда, 21 июня 2017, 09:37

В ночь на 21 июня в Киеве произошел пожар в отселенном здании на улице Ивана Франко, 15.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в 00:05.

Возгорание произошло в отселенном 4-этажном здании на площади около 150 кв м. Примерно в 00:30 огонь был локализован, а в 00:42 ликвидировали.



"Пострадавших нет", – сообщила Светлана Водолага.

Жители соседних домов видели ночью три пожарных машины и две "скорых" на улице Франко, у зеленого здания, которое разваливается.

По данным ГСЧС, на втором этаже горел мусор.

Кроме того, пользователи соцсетей писали о взрыве на входе в магазин Vodafone рядом с КПИ.




Информация о пожаре там в ГСЧС нет, но пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик подтвердила УП взрыв.

Инцидент произошел около 1 часа ночи. "В результате (взрыва возле магазина) повреждены стекло, входные двери и роллет помещения и соседних киосков. Пострадавших в результате происшествия нет", – информирует полиция Киева.

"Правоохранители тщательно обследовали территорию, изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления, какой именно предмет взорвался, опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Полицейские проводят мероприятия, направленные на поиск подозреваемых и выяснение мотивов совершения правонарушения", – добавляют правоохранители.



Следственный отдел Шевченковского управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).

Как известно, 20 июня в 16:55 на улице Крещатик, 40/1, на втором этаже трехэтажного кирпичного здания, которое находится на реконструкции, возник пожар с последующим распространением огня на третий этаж и кровлю.

"В 21:04 пожар ликвидирован на площади около 1000 м. кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении ГСЧС.

"Причина пожара устанавливается. Правоохранительными органами проводится расследование", – уточняют спасатели.

Зданию на Крещатике теперь грозит разрушение

Алена Рощенко, УП

Темы: КиевстихияГСЧС
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