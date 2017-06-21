У БПП пояснюють, що найближчим часом відставка Стецю і Кутовому не світить

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" має намір зустрітися міністром аграрної політики і продовольства Тарасом Кутовим і міністром інформаційної політики Юрієм Стецем на пленарному тижні 11-14 липня, щоб обговорити їх заяви про відставку.



Про це "Українським новинам" повідомив голова фракції Артур Герасимов.



"Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми з ними зустрінемося", – сказав він.



Герасимов зазначив, що фракція так довго не може зустрітися з міністрами через завантаженість у парламенті.



За його словами, в даний момент дуже важливо прийняти законопроекти про судову реформу.



У той же час, лідер фракції виключив можливість звільнення Кутового і Стеця до зустрічі з фракцією.



За словами Герасимова, фракція повинна заслухати міністрів і зрозуміти причини їх вирішення.

Як повідомлялося, 19 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій констатував відсутність рішення профільного комітету щодо заяв про відставку міністрів Тараса Кутового та Юрія Стеця.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку 23 травня.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "поважає рішення" Кутового піти у відставку.

31 травня стало відомо, що міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.