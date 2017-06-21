Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов

Во Львов 21 июня отправилась рабочая группа для решения вопроса вывоза мусора.



Об этом сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.



"Я сегодня направил профильного вице-премьера, министра по региональному развитию, руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, экологов во Львов, чтобы помочь львовянам навести порядок вместе, вывезти мусор", – сказал он.



"Самое главное, чтобы местная власть определила новый полигон, инвестировала туда средства - средства у них есть - разработала проект. Все, что нужно было разблокировать по документации по Грибовичской свалке, мы уже сделали", – заверил премьер.



В то же время Гройсман подчеркнул, что дальше нужно разработать план действий, чтобы решить проблему системно.

"Потому что, когда я слышу от местных властей Львова, что они получают кредит Европейского банка на строительство нового полигона или завода, я понимаю, что на это уйдет 3-4 года минимум, а полигон надо найти сейчас, чтобы люди жили в чистоте" - сказал Гройсман.



Премьер заверил львовян, что власти "не оставят их один на один с этой ужасной проблемой".

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.



19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.



Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

Валентина Романенко, УП