СБУ завершила слідство щодо замаху на Геращенка

Служба безпеки України завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо посягання на життя народного депутата Антона Геращенка.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Обвинувальний акт проти двох підозрюваних, що знаходяться під вартою, скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що замах на депутата організував один з активних терористів ОРЛО, виконуючи завдання головного управління Генштабу збройних сил РФ.

"Зловмисник переховується від слідства у Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук. Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження", - зазначили у спецслужбі.

Як відомо, в січні СБУ заявила, що попередила у Києві замах на депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

У повідомленні йшлося, що на той момент замовник замаху, уродженець РФ, перебував у російському місті Бєлгород. Для здійснення замаху в Україні він найняв двох раніше засуджених громадян.

За даними СБУ, двоє виконавців прибули 19 грудня до Києва, де проводили активну розвідку та спостереження за місцями роботи і проживання нардепа. Їх затримали поблизу житла Геращенка з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм.

Українська правда