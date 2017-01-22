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Нардеп, на якого готували замах – Антон Геращенко

Неділя, 22 січня 2017, 09:46
Антон Геращенко

Державним діячем, замаху на якого запобігла СБУ, є народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Сьогодні можемо сказати, що мова йде про спробу вбивства нашого друга і соратника, народного депутата України Антона Геращенка", - повідомив він.

"Замовники вбивства російські спецслужби. Головні мотиви замаху - діяльність сайту "Миротворець" та жорстка відкрита, публічна антиросійська діяльність Антона", - додав Шкіряк.

Він також зазначив, що почерк замовників ідентичний з плануванням і здійсненням теракту з вбивством одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета, який загинув в результаті вибуху автомобіля 20 липня минулого року.

Разом з тим, в ефірі каналу "112 Україна" Шкіряк повідомив, що правоохоронці перевірятимуть наявність зв'язку між цими злочинами.

"Ми можемо говорити про те, що людина, яка є, за нашою інформацією, замовником вбивства Антона Геращенка, має безпосереднє відношення до російських спецслужб. Те саме стосується і здійснення теракту і вбивства Павла Шеремета, за моїм глибоким переконанням. Але відповідь має дати слідство", - сказав Шкіряк.

Як повідомлялося, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Тоді Грицак не назвав імені народного депутата, пославшись на те, що він не дав на це згоди. 

Українська правда

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Теми: СБУМВСГеращенко
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