Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Покушение на Геращенко: Следствие завершено, подозреваемым "светит" пожизненное

Среда, 21 июня 2017, 13:50

Служба безопасности Украины завершила расследование в уголовном производстве относительно посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных террористов ОРЛО, выполняя задание главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

"Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство", - отметили в спецслужбе.

Как известно, в январе СБУ заявила, что предупредила в Киеве покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, которое готовилось под кураторством российских спецслужб.

В сообщении говорилось, что на тот момент заказчик покушения, уроженец РФ, находился в российском городе Белгород. Для осуществления покушения в Украине он нанял двух ранее судимых граждан.

По данным СБУ, двое исполнителей прибыли 19 декабря в Киев, где проводили активную разведку и наблюдение за местами работы и проживания нардепа. Их задержали вблизи дома Геращенко с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством.

Украинская правда

Темы: ГеращенкокриминалСБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
Все новости...
Реклама: