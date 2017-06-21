Покушение на Геращенко: Следствие завершено, подозреваемым "светит" пожизненное

Служба безопасности Украины завершила расследование в уголовном производстве относительно посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлен в суд. Им грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что покушение на депутата организовал один из активных террористов ОРЛО, выполняя задание главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

"Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство", - отметили в спецслужбе.

Как известно, в январе СБУ заявила, что предупредила в Киеве покушение на депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, которое готовилось под кураторством российских спецслужб.

В сообщении говорилось, что на тот момент заказчик покушения, уроженец РФ, находился в российском городе Белгород. Для осуществления покушения в Украине он нанял двух ранее судимых граждан.

По данным СБУ, двое исполнителей прибыли 19 декабря в Киев, где проводили активную разведку и наблюдение за местами работы и проживания нардепа. Их задержали вблизи дома Геращенко с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством.

Украинская правда