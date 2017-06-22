Охоронці Розенблата пішли на угоду зі слідством - джерела

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Четвер, 22 червня 2017, 16:54

САП відкликало клопотання щодо взяття під варту двох охоронців народного депутата Борислава Розенблата.

Про це "Українській правді" повідомили в САП.

"Щодо двох охоронців депутата було відкликано подання про обрання запобіжного заходу. Але статус підозрюваних у них лишається", - повідомили УП у САП.

"Причину такого рішення з огляду на таємницю слідства ми не повідомляємо", - додали у САП.

Водночас, джерела УП повідомили, що обоє охоронців депутата пішов на угоду зі слідством.

Як повідомлялося, антикорупційні органи підозрюють, що Розенблат (БПП) і Поляков ("Народний фронт") вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

21 червня Розенблат прийшов до Солом'янського райсуду Києва, щоб взяти на поруки свого охоронця та помічника.

Поляков 21 червня з'явився в суд до своєї помічниці Тетяни Любонько.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Самі нардепи заперечують причетність до хабара.

Оксана Коваленко, УП

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