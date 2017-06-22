Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охранники Розенблата пошли на сделку со следствием - источники

Четверг, 22 июня 2017, 16:54
Охранники Розенблата пошли на сделку со следствием - источники

САП отозвало ходатайство о взятии под стражу двух охранников народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом "Украинской правде" сообщили в САП.

"По двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", - сообщили УП в САП.

"Причину такого решения с учетом тайны следствия мы не сообщаем", - добавили в САП.

В то же время, источники УП сообщили, что оба охранника депутата пошли на сделку со следствием.

Как сообщалось, антикоррупционные органы подозревают, что Розенблат (БПП) и Поляков ("Народный фронт") требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тыс. долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

21 июня Розенблат пришел в Соломенский райсуд Киева, чтобы взять на поруки своего охранника и помощника.

Поляков 21 июня явился в суд к своей помощницы Татьяны Любонько.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.

Сами нардепы отрицают причастность к взятке.

Оксана Коваленко, УП

Темы: взяткаАнтикоррупционная прокуратуракоррупцияБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
Все новости...
Реклама: