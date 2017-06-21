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Поляков прийшов брати на поруки свою помічницю

Середа, 21 червня 2017, 13:27

Народний депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков з'явився в суд до своєї помічниці Тетяни Любонько.

Про це повідомляє кореспондент УП із зали суду.

Поляков перебуває в судовій залі.

 
Поляков прийшов брати на поруки свою помічницю
роман Кравець

На запитання УП, чи збирається він брати Любонько на поруки, Поляков зазначив: "Звичайно".

 

Крім Полякова у суді Любонько готові взяти на поруки ще три депутати з фракції "Народний фронт": Федір Бендюженко, Владислав Данілін та Ігор Бриченко.

Любонько
Любонько у суді

Як відомо, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали охоронця нардепа від БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара.

Згодом стало відомо, що у цій справі затримали 6 осіб: помічника нардепа, двох охоронців і трьох представників об’єднання "Депутатський контроль". Їм повідомили про підозру в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

САП клопотатиме про взяття під варту шістьох підозрюваних.

20 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Борислав Розенблат та Максим Поляков за хабарі вносили зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

Гроші їм надходили нібито від представника підприємства-нерезидента України, який для налагодження видобутку бурштину пропонував змінити податковий та митний кодекс.

За даними САП, за правки щодо зменшення ренти за видобуток бурштину нардепи нібито мали отримати 15 тисяч доларів.

Антикорупційна прокуратура вже передала Генеральній прокуратурі подання на притягнення до відповідальності Максима Полякова із "Народного фронту" і Борислава Розенблата із БПП.

Директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що під час обшуку Поляков "із переляку вихопив з рук детектива камеру, на яку фіксувалося проведення слідчих дій", – і не повернув її.

Поляков називав усі звинувачення маячнею і запевняв, що не тікатиме з країни.

Розенблат звинувачення також відкидав і говорив про провокацію.

Ситник запевняв, що доказів достатньо для висунення нардепам звинувачень у хабарництві, і сподівався, що до канікул Верховна Рада зможе розглянути подання прокурорів.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Радасудхабаркорупціябурштин
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