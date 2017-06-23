В МЗС сказали, що думають про РФ через відмову відпускати Чийгоза

Міністерство закордонних справ України "рішуче засудило" рішення окупаційної влади Криму лишити за ґратами Ахтема Чийгоза.

Про це заявляє прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення незаконного т.зв. суду російської окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим (Україна) щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня 2017 року громадянину України, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу", - йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що звинувачення, які лунають у "суді", безпідставні і свідчать "про продовження державою-окупантом цілеспрямованої політики переслідувань, залякувань та репресій на Кримському півострові та панування безправ'я та беззаконня на його території".

"Вимагаємо від Кремля негайно звільнити Ахтема Чийгоза та припинити порушення прав людини та політично вмотивовані переслідування громадян України в окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь", - закликали керівництво Росії в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 22 червня продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.



Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

Попереднього разу арешт Чийгозу продовжували також на три місяці, до 8 липня.