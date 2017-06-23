В МИД сказали, что думают об РФ из-за отказа отпускать Чийгоза

Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" решение оккупационных властей Крыма оставить за решеткой Ахтема Чийгоза.

Об этом заявляет пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение незаконного т.н. суда российской оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым (Украина) о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября 2017 гражданину Украины, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу" , - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что обвинения, которые звучат в "суде", безосновательны и свидетельствуют "о продлении государством-оккупантом целенаправленной политики преследования, запугивания и репрессий на Крымском полуострове и господстве бесправия и беззакония на его территории".

"Требуем от Кремля немедленно освободить Ахтема Чийгоза и прекратить нарушения прав человека и политически мотивированные преследования граждан Украины в оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь", - призвали руководство России в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 22 июня продолжил Ахтему Чийгозу арест на три месяца.