Луценко розповів, як Гужві передали 10 тисяч доларів з "маячком"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 22 червня посередник від редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігора Гужви отримав хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу у п'ятницю.

"Вчорашню справу (щодо Гужви – ред.) протягом березня місяця…починало ДФС, бо органи правопорядку отримали заяву від народного депутата України про те що з нього вимагається сума 20 тисяч доларів за нерозміщення Гужвою на своїх медіа-ресурсах матеріалів компрометуючого характеру. Народний депутат волів уникнути цих публікацій, які дискредитують його особисте і публічне життя", - сказав він.

Луценко розповів, що цією справою із ДФС займалися СБУ, Нацполіція і Київська прокуратура.

"Раніше було зафіксовано факт вимагання 20 тисяч доларів, а вчора посередник пана Гужви отримав 10 тисяч доларів цього вимагання. А також в пакеті, в якому був вмонтований радіомаяк, заніс його в кабінет до пана Гужви, куди пізніше з'явилися правоохоронці і виявили дані кошти у портфелі Гужви", - розповів Луценко.

Також під час брифінгу мали показати відео отримання хабара посередником, проте на відео лише було продемонстровано, як Гужва у якомусь ресторані сидить із невідомим чоловіком.

Після цього Луценко звернувся до свого прес-секретаря Лариси Сарган, щоб та вийшла і "розібралася з відео".

Також під час брифінгу Луценко згадав ще одну справу, де фігурує Гужва.

"Щодо Гужви це не єдине кримінальне провадження. Ще у минулому році розпочато провадження ДФС проти нього під звинуваченням у імовірному ухиленні від податків у розмірі 94 мільйона гривень", - сказав він.

"За версією слідства, пан Гужва в 2013 році як службова особа ТОВ "Вести-Масмедиа" отримав поворотну фінансову допомогу в розмірі 94 мільйони гривень від фіктивного підприємства "МПП Ледис". Джерелом походження вказаних грошових коштів виступала група компаній підконтрольних добре відомому Курченку", - додав Луценко.

Ці кошти, за його словами, використовувалися для фінансування холдингу "Медіа Інвест Груп", в який входили різні ЗМІ.

"Експертиза показала збитки у цій справі на суму 17,7 млн гривень і по цих звинуваченнях відбувається суд по суті у Шевченківському районі міста Києва", - сказав Луценко.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

Олександр Шумілін, УП