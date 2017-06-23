Луценко рассказал, как Гужве передали 10 тысяч долларов с "маячком"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 22 июня посредник от редактора интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва получил взятку в размере 10 тысяч долларов.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в пятницу.

"Вчерашнее дело (относительно Гужвы - ред.) в течение марта месяца... начинало ДФС, так как органы правопорядка получили заявление от народного депутата Украины о том, что с него вымогали сумма 20 тысяч долларов за неразмещение Гужвой на своих медиа-ресурсах материалов компрометирующего характера. Народный депутат хотел избежать этих публикаций, дискредитирующих его личную и публичную жизнь", - сказал он.

Луценко рассказал, что этим делом с ДФС занимались СБУ, Нацполиция и Киевская прокуратура.

"Раньше был зафиксирован факт вымогательства 20 тысяч долларов, а вчера посредник господина Гужвы получил 10 тысяч долларов этого вымогательства. А также в пакете, в котором был вмонтирован радиомаяк, занес его в кабинет к господину Гужвы, куда позже появились правоохранители и обнаружили данные средства в портфеле Гужвы", - рассказал Луценко.

Также во время брифинга должны были показать видео получения взятки посредником, однако на видео только было продемонстрировано, как Гужва в каком-то ресторане сидит с неизвестным мужчиной.

После этого Луценко обратился к своему пресс-секретарю Ларисе Сарган, чтобы та вышла и "разобралась с видео".



Также во время брифинга Луценко вспомнил еще одно дело, где фигурирует Гужва.

"Относительно Гужвы это не единственное уголовное производство. Еще в прошлом году начато производство ДФС против него по обвинению в предполагаемом уклонении от налогов в размере 94 миллиона гривен", - сказал он.

"По версии следствия, господин Гужва в 2013 году как должностное лицо ООО "Вести-Масмедиа" получил возвратную финансовую помощь в размере 94 миллионов гривен от фиктивного предприятия "МПП Ледис". Источником происхождения указанных денежных средств выступала группа компаний подконтрольных хорошо известному Курченко", - добавил Луценко.

Эти средства, по его словам, использовались для финансирования холдинга мультимедиа "Инвестгрупп", в который входили различные СМИ.

"Экспертиза показала убытки в этом деле на сумму 17, 7 млн гривен и по этим обвинениям проходит суд по сути в Шевченковском районе города Киева", - сказал Луценко.

Как известно, следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва и его посредника.

Александр Шумилин, УП, исправлено

