У Трампа заявили, що його твіт є офіційною відповіддю на запит Сенату

Білий дім вважає, що твіт президента США Дональда Трампа щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі є офіційною відповіддю на запит комітету з розвідки Палати представників.

Про це пише Reuters.

У листі, адресованому членам комітету республіканцю Майку Конауею і демократу Адаму Шиффу, сказано: "У відповідь на запит комітету, ми відсилаємо вас до заяви президента Трампа з цього питання від 22 червня 2017 року".

Нагадаємо, 9 червня лідери комітету надіслали окремий запит раднику Трампа Дону Мак-Гану з проханням надати будь-які записи зустрічей президента з Комі. Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мали бути передані до 23 червня.

За день до кінця терміну, 22 червня, Трамп написав у twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів.

Конауей заявив, що цей допис Трампа не є достатньою відповіддю, а його колега Адам Шифф зажадав відповіді у письмовій формі.

Таким чином, комітет з розвідки Палати представників вимагав офіційної відповіді від президента США Дональда Трампа на запит щодо передачі записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі.

Як відомо, в ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном. Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР і намагався вплинути на розслідування.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі висловив надію, що такі записи існують.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.

Комі, який керував розслідуванням ФБР у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, був звільнений з посади директора бюро 9 травня. Пізніше Міністерство юстиції США призначило спецпрокурором у цій справі Роберта Мюллера.

Як повідомлялося, Мюллер проводить допити представників розвідки в рамках розширеного розслідування стосовного можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.