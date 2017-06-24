Від Трампа вимагають офіційної відповіді щодо записів розмов з Комі

Комітет з розвідки Палати представників вимагає офіційної відповіді від президента США Дональда Трампа на запит щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі.

Про це пише Reuters.

Лідери комітету 9 червня надіслали окремий запит раднику Трампа Дону Мак-Гану з проханням надати будь-які записи зустрічей президента з Комі.

Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мали бути передані до 23 червня.

Однак, за день до кінця терміну, 22 червня, Трамп написав у twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів.

Представник комітету республіканець Майк Конауей повідомив журналістам, що цей допис Трампа не є достатньою відповіддю, а його колега демократ Адам Шифф заявив, що відповідь має бути надана у письмовій формі.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив на прес-конференції, що адміністрація дасть відповідь.

Як відомо, в ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном. Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР і намагався вплинути на розслідування.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі висловив надію, що такі записи існують.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.

Комі, який керував розслідуванням ФБР у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, був звільнений з посади директора бюро 9 травня. Пізніше Міністерство юстиції США призначило спецпрокурором у цій справі Роберта Мюллера.

Як повідомлялося, Мюллер проводить допити представників розвідки в рамках розширеного розслідування стосовного можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.