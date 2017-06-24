Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від Трампа вимагають офіційної відповіді щодо записів розмов з Комі

Субота, 24 червня 2017, 05:25

Комітет з розвідки Палати представників вимагає офіційної відповіді від президента США Дональда Трампа на запит щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі.

Про це пише Reuters.

Лідери комітету 9 червня надіслали окремий запит  раднику  Трампа Дону Мак-Гану з проханням надати будь-які записи зустрічей президента з Комі.

Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мали бути передані до 23 червня.

Однак, за день до кінця терміну, 22 червня, Трамп написав у twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів.

Представник комітету республіканець Майк Конауей повідомив журналістам, що цей допис Трампа не є достатньою відповіддю, а його колега демократ Адам Шифф заявив, що відповідь має бути надана у письмовій формі.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив на прес-конференції, що адміністрація дасть відповідь.

Як відомо, в ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном.  Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР і намагався вплинути на розслідування.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі висловив надію, що такі записи існують.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.

Комі, який керував розслідуванням ФБР у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, був звільнений з посади директора бюро 9 травня. Пізніше Міністерство юстиції США призначило спецпрокурором у цій справі Роберта Мюллера.

Як повідомлялося, Мюллер проводить допити представників розвідки в рамках розширеного розслідування стосовного можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: