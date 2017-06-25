Парубій розповів, коли завершиться робота над законопроектом щодо ОРДЛО
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що текст законопроекту про реінтеграцію ОРДЛО, який дозволить перейти до нового формату захисту східних територій України, робоча група завершить у найближчі тижні.
Зі слів Парубія, повного тексту документу ще немає, однак робоча група вже визначилась з основними його положеннями, повідомляє 5 канал.
"На сьогодні ще йде обговорення і дискусія. Я думаю, що ми зможемо до останнього пленарного тижня вийти на сам законопроект. Я нагадаю вам його ключове положення: створення єдиного оперативного штабу по управлінню і військовими, і ВЦА. Він передбачає формат ведення всіх військових дій зберігаючи усі демократичні процедури, саме того, що не дозволяє проводити сьогодні закон про воєнний стан", - зазначив Парубій.
Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.
Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.
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