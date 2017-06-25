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Парубій розповів, коли завершиться робота над законопроектом щодо ОРДЛО

Неділя, 25 червня 2017, 14:00

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що текст законопроекту про реінтеграцію ОРДЛО, який дозволить перейти до нового формату захисту східних територій України, робоча група завершить у найближчі тижні.

Зі слів Парубія, повного тексту документу ще немає, однак робоча група вже визначилась з основними його положеннями, повідомляє 5 канал.

"На сьогодні ще йде обговорення і дискусія. Я думаю, що ми зможемо до останнього пленарного тижня вийти на сам законопроект. Я нагадаю вам його ключове положення: створення єдиного оперативного штабу по управлінню і військовими, і ВЦА. Він передбачає формат ведення всіх військових дій зберігаючи усі демократичні процедури, саме того, що не дозволяє проводити сьогодні закон про воєнний стан", - зазначив Парубій.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійДонбасВерховна Рада
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