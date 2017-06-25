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Парубий рассказал, когда закончится работа над законопроектом об ОРДЛО

Воскресенье, 25 июня 2017, 14:00

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что текст законопроекта о реинтеграции ОРДЛО, который позволит перейти к новому формату защиты восточных территорий Украины, рабочая группа завершит в ближайшие недели.

По словам Парубия, полного текста документа еще нет, однако рабочая группа уже определилась с основными его положениями, сообщает 5 канал.

"На сегодня еще идет обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем до последней пленарной недели выйти на один законопроект. Я напомню вам его ключевое положение: создание единого оперативного штаба по управлению и военными, и ВЦА. Он предусматривает формат ведения всех военных действий сохраняя все демократические процедуры, именно того, что не позволяет проводить сегодня закон о военном положении", - отметил Парубий.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Темы: ПарубийДонбассВерховная Рада
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