Сталін випереджає Путіна і Пушкіна в рейтингу видатних у росіян

Росіяни вважають найвидатнішою людиною авторитарного керівника СРСР Йосипа Сталіна, за ним у рейтингу йдуть чинний президент РФ Володимир Путін і відомий поет Олександр Пушкін.



Рейтинг складено "Левада-центром" на основі квітневого опитування.



Соціологи просили росіян назвати найвидатніших людей усіх часів і народів, пропонуючи респондентам самим назвати імена. У рейтинг потрапили 20 осіб, які набрали не менше 6% згадок.



Сталіна назвали видатною особистістю 38% опитаних, Путін зрівнявся з Пушкіним – його назвали 34% респондентів. Першу п'ятірку замикають Володимир Ленін (32%) і Петро I (29%).



За ними йдуть Юрій Гагарін (20%), Лев Толстой (12%), Георгій Жуков (12%), Катерина II і Михайло Лермонтов (по 11%).



У другій десятці рейтингу Михайло Ломоносов, Олександр Суворов, Дмитро Менделєєв (по 10%), Наполеон I (9%), Леонід Брежнєв (8%), Альберт Ейнштейн, Сергій Єсенін, Михайло Кутузов, Ісаак Ньютон (по 7%) і Михайло Горбачов (6%).

Дослідження провели 7-10 квітня, опитавши на дому 1600 осіб від 18 років у 137 населених пунктах 48 регіонів Російської Федерації. Статистична похибка – до 3,4%.

У 2012 році при аналогічному опитуванні перші п'ять місць рейтингу посідали ті ж особи, але в іншому порядку: Сталін (42%), Ленін і Петро I (по 37%), Пушкін (29%) і Путін (22%).



У 1999 році в рейтингу лідирував Петро I, за ним ішли Ленін та Пушкін. Вже у 2003 році Пушкін "поступився" Сталіну третім місцем, а Ленін зрівнявся з Петром I в лідерах.