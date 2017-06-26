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Сталин опережает Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся у россиян

Понедельник, 26 июня 2017, 11:28

Россияне считают самым выдающимся человеком авторитарного руководителя СССР Иосифа Сталина, за ним в рейтинге следуют нынешний президент РФ Владимир Путин и известный поэт Александр Пушкин.

Рейтинг составлен "Левада-центром" на основе апрельского опроса.

Социологи просили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, предлагая респондентам самим назвать имена. В рейтинг попали 20 личностей, набравших не менее 6% упоминаний.

Сталина назвали выдающейся личностью 38% опрошенных, Путин сравнялся с Пушкиным – его назвали 34% респондентов. Первую пятерку замыкают Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).

За ними идут Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Во второй десятке рейтинга Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%) и Михаил Горбачев (6%).

 

Исследование провели 7-10 апреля, опросив на дому 1600 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность – до 3,4%.

В 2012 году при аналогичном опросе первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но в другом порядке: Сталин (42%), Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%) и Путин (22%).

В 1999 году в рейтинге лидировал Петр I, за ним шли Ленин и Пушкин. Уже в 2003 году Пушкин "уступил" Сталину третье место, а Ленин сравнялся с Петром I в лидерах.

Алена Рощенко ,УП

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Темы: РосcиясоциологияПутинСталинЛенин
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