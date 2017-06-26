СБУ: Спецслужби РФ планували напад на офіс "Батьківщини"
Служба безпеки України запобігла нападу на офіс ВО "Батьківщини" в Києві, який планували спецслужби Росії.
Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб РФ створити в Україні штучні умови для широкомасштабних акцій протесту. З цією метою особам, які ховаються на території РФ від українського правосуддя, була поставлена задача організувати напад з використанням вибухових пристроїв... на офіс Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" в Києві", – розповів він.
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