СБУ: Спецслужби РФ планували напад на офіс "Батьківщини"

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Понеділок, 26 червня 2017, 12:57

Служба безпеки України запобігла нападу на офіс ВО "Батьківщини" в Києві, який планували спецслужби Росії.

Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб РФ створити в Україні штучні умови для широкомасштабних акцій протесту. З цією метою особам, які ховаються на території РФ від українського правосуддя, була поставлена ​​задача організувати напад з використанням вибухових пристроїв... на офіс Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" в Києві", – розповів він.

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Теми: СБУ Батьківщина Росія
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