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СБУ: Спецслужбы РФ планировали нападение на офис "Батькивщины"

Понедельник, 26 июня 2017, 12:57

Служба безопасности Украины предотвратила нападение на офис ВО "Батькивщины" в Киеве, которое планировалось спецслужбами России.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

"СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста. С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств... на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве", – рассказал он.

Он подчеркнул, что замысел иностранной спецслужбы состоял в том, чтобы "рассорить отечественных политиков с государственной властью и на основе искусственно созданного инцидента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины".

Кононенко рассказал, что о полученной оперативной информации был проинформирован глава государства и руководители ВО "Батькивщина".

"26 июня в 04.30 злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления "на горячем" при попытке забросать офис ВО "Батькивщина" бутылками с зажигательной смесью", – сообщил начальник департамента.

По словам Кононенко, задержаны три человека, все они "жители одного из западных регионов страны, прибыли в столицу специально совершить это преступление и уже сегодня утром должны были вернуться".

 

Начальник департамента подчеркнул, что за совершение таких действий злоумышленники должны были получить денежное вознаграждение от лиц, которые скрываются на территории России.

Он также проинформировал, что двое из трех фигурантов были причастны к организации блокирования трассы "Киев – Рава-Русская" в марте текущего года, а третий был причастен к организации протестов 10 мая в Ровно.

Кроме того, Кононенко добавил, что в ходе задержания у злоумышленников были изъяты телефоны с перепиской с лицами, находящимися на территории РФ, в которых четко расписаны указания и суммы вознаграждения.

Отвечая на вопрос о том, с кем переписывались эти люди, представитель СБУ сказал: "С Николаем Дульским (лидер украинской праворадикальной организации "Наждак" Николай Дульский -ред.)".

Темы: СБУБатькивщинаРосcия
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