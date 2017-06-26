Аласанія: Нам не цікавий ініціатор замороження застави за Євробачення

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає повернення арештованої застави за "Євробачення" найголовнішою задачею у вирішенні конфлікту.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чи відомі причини, чому застава заморожена.

"Нам не цікаво навіть, хто (став ініціатором – УП). Нам мають повернути гроші, і ми будемо цього вимагати", – підкреслив Аласанія.

За його словами, наразі цим питанням займається швейцарська юридична фірма.

Голова НСТУ також зазначив, що поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.

Перед цим 26 червня Deutsche Welle повідомило, посилаючись на власні джерела, що причиною арешту міг бути позов телеканалу Euronews до НСТУ через те, що у 2014 році НСТУ ініціювала припинення співпраці з Euronews, після чого телеканал вимагав стягнути з тодішнього НТКУ, а нині НСТУ неустойку в розмірі 10,59 млн євро.

У Європейській мовній спілці виданню також зазначили, що вони не є ініціатором блокування коштів. "Процедура накладення арешту ініційована не Європейською мовною спілкою, а третьою стороною, яку ми намагаємось встановити", - зазначили у письмовій відповіді на запит DW.

Як повідомлялось раніше, Женевське управління примусового стягнення заборгованості наклало арешт на 15 мільйонів євро, внесених Україною як гарантія належного проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році.

При цьому підстави для арешту та його ініціатор названі не були.

Софія Лукашова, для УП