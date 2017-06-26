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Аласания: Будем требовать вернуть залог за Евровидение. Неинтересно, кто это сделает

Понедельник, 26 июня 2017, 17:37
Аласания: Будем требовать вернуть залог за Евровидение. Неинтересно, кто это сделает
1tv.com.ua

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания считает возвращение арестованного залога за "Евровидение" главной задачей в решении конфликта.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос, известны ли причины, почему залог заморожен.

"Нам не интересно даже, кто (стал инициатором - УП). Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать", - подчеркнул Аласания.

По его словам, сейчас этим вопросом занимается швейцарская юридическая фирма.

Председатель НОТУ также отметил, что пока нет оснований считать, что причиной инцидента может быть иск канала Euronews.

Перед этим 26 июня Deutsche Welle сообщило, ссылаясь на собственные источники, что причиной ареста мог быть иск телеканала Euronews к НОТУ из-за того, что в 2014 году НТКУ инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, после чего телеканал требовал взыскать с тогдашнего НТКУ, а ныне НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В Европейском вещательном союзе изданию также отметили, что они не являются инициатором блокирования средств. "Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить", - отметили в письменном ответе на запрос DW.

Как сообщалось ранее, Женевское управления принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной как гарантия надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

При этом основания для ареста и его инициатор названы не были.

София Лукашова, для УП

Темы: Евровидение
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