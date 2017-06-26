Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аласанія: Вимагатимемо повернути заставу за Євробачення. Нецікаво, хто це зробить

Понеділок, 26 червня 2017, 17:37
Аласанія: Вимагатимемо повернути заставу за Євробачення. Нецікаво, хто це зробить
1tv.com.ua

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає повернення арештованої застави за "Євробачення" найголовнішою задачею у вирішенні конфлікту.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді", відповідаючи на питання, чи відомі причини, чому застава заморожена.

"Нам не цікаво навіть, хто (став ініціатором – УП). Нам мають повернути гроші, і ми будемо цього вимагати", – підкреслив Аласанія.

За його словами, наразі цим питанням займається швейцарська юридична фірма.

Голова НСТУ також зазначив, що поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.

Перед цим 26 червня Deutsche Welle повідомило, посилаючись на власні джерела, що причиною арешту міг бути позов телеканалу Euronews до НСТУ через те, що у 2014 році НСТУ ініціювала припинення співпраці з Euronews, після чого телеканал вимагав стягнути з тодішнього НТКУ, а нині НСТУ неустойку в розмірі 10,59 млн євро.

У Європейській мовній спілці виданню також зазначили, що вони не є ініціатором блокування коштів. "Процедура накладення арешту ініційована не Європейською мовною спілкою, а третьою стороною, яку ми намагаємось встановити", - зазначили у письмовій відповіді на запит  DW.

Як повідомлялось раніше, Женевське управління примусового стягнення заборгованості наклало арешт на 15 мільйонів євро, внесених Україною як гарантія належного проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році.

При цьому підстави для арешту та його ініціатор названі не були.

Софія Лукашова, для УП

Теми: Євробачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Євробачення
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: