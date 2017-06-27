Загибель керівника спецназу ГУР розслідуватиме військова прокуратура

Загибель від вибуху в Києві керівника спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Про це інформує головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Рішенням ( постановою) Генпрокурора кримінальне провадження за фактом вчинення сьогоднішнього теракту відносно офіцера Міноборони передано для розслідування до Головної військової прокуратури", – пише він у Facebook.

Наразі на місці трагедії проводяться слідчі дії: місце вибуху силовики обгородили темною плівкою, що не дозволяє стежити за їхніми діями.

Як повідомлялося, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.

Киянка 1990 року народження отримала осколкові поранення ніг, проходячи поруч. Іще один чоловік звернувся до лікарів.

За даними джерел УП, загинув один із керівників Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Українська правда