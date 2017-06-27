Вірус "Петя" паралізував роботу Кабміну
Вірус заблокував роботу сайту Кабінету міністрів України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", по ходу! Таку картинку показують всі компи КМУ", - написав він.
Сайт Кабміну наразі не працює.
Як відомо, раніше стало відомо про атаки вірусу (імовірно під назвою Petya.A) на мережі українських банків і великих компаній.
Речник Національної поліції України Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що від хакерських атак постраждали декілька державних фінустанов.
На своїй офіційній сторінці у Facebook "Нова пошта" повідомила: "Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів".
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.