В Адміністрації президента кажуть, що нещодавно відбили схожі кібератаки
Інформаційні системи та команда кіберзахисту Адміністрації президента України працюють у штатному режимі, але із підвищеним рівнем уваги до ситуації, що має місце в інших державних інституціях в зв'язку з поширенням вірусу.
Про це повідомляє заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.
"Головне в кіберборотьбі - люди!", – зазначає Шимків.
Заступник глави АП подякував ІТ команді за службу та професіоналізм.
"До відома: ми відбили схожі атаки декілька місяців назад, та провели відповідні технологічні заходи для закриття потенційних зон атаки. Доручив команді допомогти ІТ командам інших інституцій у поточній ситуації", – зазначає Шимків.
Українська правда
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