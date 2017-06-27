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В правительстве перечислили пораженные вирусом компании

Вторник, 27 июня 2017, 17:21

Вирус атаковал системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Укрзализныци, аэропорта "Борисполь, "Новой почты" и ряда банковских учреждений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сейчас зараженные системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Укрзализныци, аэропорта "Борисполь", "Новой почты" и ряда банковских учреждений. Серверы Кабинета министров Украины пока не пострадали, однако отдельные персональные компьютеры подверглись нападению", - написал он.



По его словам сейчас работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку.

"Несмотря на хакерскую атаку, транспортная система Украины работает", - добавил Омелян.

Как известно, в департаменте киберполиции НПУ заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Украинская правда

Темы: вирусхакерыинтернет
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