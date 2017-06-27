Шаповал був першим "кіборгом", що заходив у ДАП – Матіос
Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.
Про це після наради керівників всіх правоохоронних органів та секретаря РНБО за головуванням президента заявив голова військової прокуратури Анатолій Матіос.
"Основна версія слідства – російський слід. Інші деталі в межах можливості будемо коментувати пізніше", - зазначив він
Також Матіос повідомив, що Шаповал був командиром першої групи спецназу, яка звільняла донецький аеропорт в 2014 році.
"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав він.
Головний військовий прокурор зазначив, що всі члени слідчо-оперативної групи вбивства Шаповала проходять поліграф для унеможливлення витоку інформації.
На запитання УП, чи відомо, де саме відбулося закладання вибухівки під службовий автомобіль загиблого, Матіос заявив: "Я є категоричним противником розслідування онлайн, внаслідок досить специфічної теми – коментувати це я не буду".
Він додав, що за останній рік на території України було здійснено десять злочинів з використанням вибухівки, всі їх слідство відпрацьовує.
Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.
Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.
За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.
Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.
Роман Кравець, УП
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