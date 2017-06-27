Шаповал был первым "киборгом", заходившим в ДАП – Матиос

Главная версия подрыва автомобиля работника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала - русский след.

Об этом после совещания руководителей всех правоохранительных органов и секретаря СНБО под председательством президента заявил глава военной прокуратуры Анатолий Матиос.

"Основная версия следствия - русский след. Другие детали в пределах возможности будем комментировать позже", - отметил он.

Также Матиос сообщил, что Шаповал был командиром первой группы спецназа, которая освобождала донецкий аэропорт в 2014 году.

"Это боевой офицер с уникальными знаниями", - сказал он.

Главный военный прокурор отметил, что все члены следственно-оперативной группы убийства Шаповала проходят полиграф для предотвращения утечки информации.

На вопрос УП, известно ли, где именно состоялась закладка взрывчатки под служебный автомобиль погибшего, Матиос заявил: "Я являюсь категорическим противником расследования онлайн, вследствие достаточно специфической темы - комментировать это я не буду".

Он добавил, что за последний год на территории Украины было осуществлено десять преступлений с использованием взрывчатки, все их следствие отрабатывает.

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес" - от сильного взрыва водитель погиб.

Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Роман Кравец, УП