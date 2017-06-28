У Бережинці вимагають відставки керівника поліції Кіровоградщини

Громада села Бережинка Кіровоградської області вимагає відставки керівника обласної поліції Кіровоградщини та висловлює довіру ГО "Внутрішній корпус батальйону "Донбас".

Як повідомляє "Штаб блокади торгівлі з окупантами", таке рішення було прийнято в середу на "віче селян і фермерів" у Бережинці.

Зазначається, що рішення були запропоновані керівником обласної ради Кіровоградщини.

Серед пунктів, яких вимагають селяни, також зазначається, що підрозділи поліції та Нацгвардії мають покинути межі села.

"В разі необхідності підтримки громадського порядку ті підрозділи, що були задіяні у вчорашньому побоїщі мають негайно покинути село, а прибути інші службовці", - повідомили в "Штабі".

Там зазначили також, що громада села висловлює повну довіру ГО "Внутрішній корпус батальйону "Донбас"" та наполягає на присутності її членів в межах села для підтримки порядку.

Крім того, вимагається створити робочу групу з представників громади села, місцевої самооборони, депутатів, фермерів та нардепів для притягнення до відповідальності як осіб, що здійснили озброєний напад на майно фермерів та вчинили махінації щодо прав власності на землю, так і співробітників силових структур, які "вчинили озброєний напад на селян, фермерів та ветеранів АТО, що встали на їх захист, викрадення та нищення їх особистого майна".

В разі невиконання або незадовільнення вимог громади, місцевої самооборони та фермерів буде скликатись позачергове засідання обласної ради Кіровоградщини, а також вживати заходів для оборони селища від рейдерів і злочинців в погонах, йдеться в повідомленні.

"Штаб" також повідомляє, що 30 червня о 09:30 у м. Кропивницький на пл.Героїв Небесної Сотні під стінами Кіровоградської обласної ради мітингуватимуть підприємці, селяни та постраждалі від рейдерів та підчас побоїща спецназом Ветеранів АТО.

Вони вимагатимуть, зокрема, відставки керівника поліції Кіровоградської області, покарання силовиків за "побиття селян і ветеранів АТО в селі Бережинка 27 червня", притягнення до відповідальності рейдерів-тітушок, які були затримані 26 червня.

Як повідомлялося, в ніч на середу в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які стверджували, що намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.

Пізніше поліція Кіровоградщини запевнила, що не займала жодну зі сторін конфлікту навколо агропідприємства в селі Бережинка, однак визнала, що під час затримання ветеранів АТО застосовувалися спецзасоби.



В поліції заявили, що відповідно до закону правоохоронні функції не мають права здійснювати громадські формування, охоронні фірми та інші особи, які перебували на території сільгосппідприємства безпідставно.



Українська правда