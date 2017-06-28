В Бережинке требуют отставки руководителя полиции Кировоградщины

Община села Бережинка Кировоградской области требует отставки руководителя областной полиции и выражает доверие ОО "Внутренний корпус батальона "Донбасс".

Как сообщает "Штаб блокады торговли с оккупантами", такое решение было принято в среду на "вече крестьян и фермеров" в Бережинке.

Отмечается, что решения были предложены руководителем областного совета Кировоградской области.

Как видно по видео, вече проводил народный депутат Семен Семенченко.

Скриншот видео со страницы "Штаба блокады торговли с оккупантами"

Среди пунктов, которые требуют крестьяне, также отмечается, что подразделения полиции и Нацгвардии должны покинуть пределы деревни.

"В случае необходимости поддержания общественного порядка те подразделения, которые были задействованы во вчерашнем побоище должны немедленно покинуть село, а прибыть другие служащие", - сообщили в "Штабе".

Там отметили также, что община села выражает полное доверие ОО "Внутренний корпус батальона "Донбасс"" и настаивает на присутствии ее членов в пределах села для поддержания порядка.

Кроме того, требуется создать рабочую группу из представителей общины села, местной самообороны, депутатов, фермеров и нардепов для привлечения к ответственности как лиц, совершивших вооруженное нападение на имущество фермеров и совершивших махинации относительно прав собственности на землю, так и сотрудников силовых структур, "совершивших вооруженное нападение на крестьян, фермеров и ветеранов АТО, вставших на защиту, похищение и уничтожение их личного имущества".

В случае невыполнения или неудовлетворения требований общества, местной самообороны и фермеров будет созываться внеочередное заседание областного совета Кировоградской области, а также приниматься меры для защиты поселка от рейдеров и преступников в погонах, говорится в сообщении.

"Штаб" также сообщает, что 30 июня в 09:30 в г. Кропивницкий на пл.Героев Небесной Сотни под стенами Кировоградского областного совета будут митинговать предприниматели, крестьяне и пострадавшие от рейдеров и во время побоища спецназом ветеранов АТО.

Они потребуют, в частности, отставки руководителя полиции Кировоградской области, наказания силовиков за "избиение крестьян и ветеранов АТО в селе Бережинка 27 июня", привлечения к ответственности рейдеров-титушек, которые были задержаны 26 июня.

Как сообщалось, в ночь на среду в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые утверждали, что пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.

Позже полиция Кировоградской области заверила, что не занимала ни одну из сторон конфликта вокруг агропредприятия в селе Бережинка, однако признала, что во время задержания ветеранов АТО применялись спецсредства.

В полиции заявили, что согласно закону правоохранительные функции не имеют права осуществлять общественные формирования, охранные фирмы и другие лица, которые находились на территории сельхозпредприятия безосновательно.