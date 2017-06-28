У Львові кажуть, що очистили 42% майданчиків для сміття

У Львові очищено 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків.

Про це 28 червня повідомили у Львівській ОДА.

"Львівська ОДА координує вивіз сміття зі Львова вже 6 днів, за цей час вдалося вивантажити на полігони області 1765 тонн відходів", – повідомив т.в.о. директора департаменту ЖКГ Львівської ОДА Тарас Зозуля.

За даними адміністрації, перевізники залучити додаткову спецтехніку для вивезення сміття та працюють у посиленому режимі.

Читайте також: "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі"

Як відомо, мер Львова Андрій Садовий заявляв, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

Голова ЛОДА звернувся до Садового з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.

За словами голови ЛОДА, міська влада має передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для облдержадміністрації, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття. Зі свого боку, адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти накопичене у місті сміття, а також до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

21 червня віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар. Згодом він заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга.

Українська правда