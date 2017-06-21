Садовий опублікував скани понад 200 відмов прийняти львівське сміття

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

Про це Садовий написав на своїй сторінці Facebook.

"Є одна "пісня", яку організатори сміттєвої блокади Львова співають кожного разу, коли доводять ситуацію до межі екологічної кризи: "Садовий ні до кого не звертався, тому ніхто Львову не допомагає". Щоб остаточно закрити це питання, викладаємо на сайті міської ради скани усіх відмов в допомозі від тих органів, до яких ми скеровували листи-прохання", - написав Садовий.

За його словами, місто зверталося про тимчасовий прийом сміття на полігони за офіційну оплату.

Так, за словами мера, Львів відправив 495 звернень до обласних та місцевих органів влади, з яких місто отримало 229 офіційних відмов та 257 звернень залишились без відповідей. На 9 звернень мерія отримала позитивні відповіді.

"В кожного, хто відмовляв Львову, була своя причина. Є об’єктивні причини, є політичні, є банальний страх і наслідки пресингу. Я лише хочу щиро побажати кожній громаді в Україні не опинитись в майбутньому в подібній ситуації, коли, не дай Боже, щось трапиться", - додав Садовий.

На сайті Львівської міськради всі відмови розміщені по областях.

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Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Олег Твердь, для УП