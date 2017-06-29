Сніданок з Дєєвою купили за 11 мільйонів гривень

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Четвер, 29 червня 2017, 15:18

На сайті ProZorro закінчився аукціоні "Сніданок із Анастасією Дєєвою".

Про це у четвер повідомляється на сторінці системи у Facebook.

Вказується, що переможцем в аукціоні на сніданок із заступницею міністра МВС стала "Олена Віталіївна Фесюн", яка запропонувала 11 мільйонів гривень.

"Якщо це технічна помилка учасника, то за правилами електронних аукціонів виграє учасник наступний по величині ставки після переможця. Якщо ж ні, то ми виконаємо наші цілі та прибаємо апарати для штучної вентиляції легень вже цього тижня", - йдеться у повідомленні системи.

Другою за розміром була пропозиція Владислава Солошенко – 10 010 гривень.  

 
скріншот

Як відомо, похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні за 9 тисяч.

Українська правда

Теми: МВС аукціон
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