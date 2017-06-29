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Завтрак с Деевой купили за 10 тысяч гривен

Четверг, 29 июня 2017, 15:18

На сайте ProZorro закончился аукцион "Завтрак с Анастасией Деевой".

Об этом в четверг сообщается на странице системы в Facebook.

Сперва победителем в аукционе на завтрак с заместителем министра МВД значилась "Елена Витальевна Фесюн", которая предложила 11 миллионов гривен.

"Если это техническая ошибка участника, то по правилам электронных аукционов выигрывает участник следующий по величине ставки после победителя. Если же нет, то мы выполним наши цели и купим аппараты для искусственной вентиляции легких уже на этой неделе", - говорится в сообщении системы.

Позже руководитель проекта Алексей Соболев сообщил, что Фесюн отказалась платить за завтрак.

"Ставки сделали шесть участников. Участница, которая предложила самую большую сумму в 11 миллионов гривен позже отказалась от оплаты. Таким образом, победителем стал следующий участник с суммой в 10 010 гривен", – цитирует его ProZorro.

Вторым по величине было предложение Владислава Солошенко - 10 010 гривен.

 
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Алексей Соболев отметил, что этот аукцион "был самым резонансным в системе, его обсуждали в Европе, Китае, Малайзии, арабских странах".

Как известно, поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Натальей Бойко был продан в сети на аукционе за 9000 гривен.

После назначения Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции в сети живо обсуждали ее откровенные фото.

Арсен Аваков вступился за 24-летнюю заместительницу, которую пригласила работать в МВД еще Эка Згуладзе.

Деева тогда решила судиться со СМИ из-за "микса личных фотографий с фейковыми".

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Темы: МВДаукцион
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