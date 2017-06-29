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Сніданок із Дєєвою купили за 10 тисяч гривень

Четвер, 29 червня 2017, 15:18

На сайті ProZorro закінчився аукціон "Сніданок із Анастасією Дєєвою".

Про це у четвер повідомляється на сторінці системи у Facebook.

Спершу переможцем в аукціоні на сніданок із заступницею міністра МВС значилася "Олена Віталіївна Фесюн", яка запропонувала 11 мільйонів гривень.

"Якщо це технічна помилка учасника, то за правилами електронних аукціонів виграє учасник, що є наступним по величині ставки після переможця. Якщо ж ні, то ми виконаємо наші цілі та придбаємо апарати для штучної вентиляції легень вже цього тижня", - йдеться у повідомленні системи.

Згодом керівник проекту Олексій Соболев повідомив, що Фесюн відмовилася платити за сніданок.

"Ставки зробили шість учасників. Учасниця, яка запропонувала найбільшу суму в 11 мільйонів гривень, пізніше відмовилася від оплати. Таким чином, переможцем став наступний учасник із сумою у 10 010 гривень", – цитує його ProZorro.

Другою за розміром була пропозиція Владислава Солошенка10 010 гривень.  

 
скріншот

Олексій Соболєв зазначив, що цей аукціон "був найбільш резонансним у системі, його обговорювали у Європі, Китаї, Малайзії, арабських країнах".

Як відомо, похід в театр із заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко був проданий у мережі на аукціоні за 9 тисяч гривень.

Після призначення Анастасії Дєєвої заступницею міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції у мережі жваво обговорювали її відверті фото.  

Арсен Аваков вступився за 24-річну заступницю, яку запросила працювати в МВС ще Ека Згуладзе.

Дєєва тоді вирішила позиватися до ЗМІ через "мікс приватних фотографій із фейковими".

Українська правда, оновлено

Теми: МВСаукціон
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