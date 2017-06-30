ESET: На Україну припало більше 75% випадків заражень вірусом Petya

Більшість випадків зараження комп’ютерів вірусом-шифрувальником Petya припало на Україну.

Про це свідчать дані компанії ESET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення.

За даними компанії, на Україну припало 75,2% заражень від загального числа в світі. На Німеччину - 9%, на Польщу - 5,8%. На Росію припало лише 0,8%.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. Вірус шифрує файли на зараженому комп’ютері і виводить на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну $ 300.

Вірус Petya зачепив понад 1,5 тисячі юридичних і фізичних осіб в Україні.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 29 червня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки заявив, що вірусна атака є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти України.