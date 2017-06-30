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ESET: На Украину пришлось более 75% случаев заражений вирусом Petya

Пятница, 30 июня 2017, 04:12

Большинство случаев заражения вирусом-шифровальщиком Petya пришлось на Украину.

Об этом свидетельствуют данные компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения.

По данным компании, на Украину пришлось 75,2% заражений от общего числа в мире. На Германию — 9%, на Польшу — 5,8%. На Россию пришлось лишь 0,8%.

 

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний. Вирус шифрует файлы на зараженном компьютере и выводит на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $ 300.

Вирус Petya задел более 1,5 тысячи юридических и физических лиц в Украине.

Секретарь СНБО Александр Турчинов 29 июня во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности заявил, что вирусная атака является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Темы: хакеры
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