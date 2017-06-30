Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ESET: На Україну припало більше 75% випадків заражень вірусом Petya

П'ятниця, 30 червня 2017, 04:12

Більшість випадків зараження комп’ютерів вірусом-шифрувальником Petya припало на Україну.

Про це свідчать дані компанії ESET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення.

За даними компанії, на Україну припало 75,2% заражень від загального числа в світі. На Німеччину - 9%, на Польщу - 5,8%. На Росію припало лише 0,8%.

 

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Вірус шифрує файли на зараженому комп’ютері і виводить на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну $ 300.

Вірус Petya зачепив понад 1,5 тисячі юридичних і фізичних осіб в Україні.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 29 червня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки заявив, що вірусна атака є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
хакери
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: