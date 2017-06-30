Порошенко нагородив полковників ГУР та СБУ, загиблих від підриву автівок
Президент Петро Порошенко нагородив посмертно розвідника Максима Шаповала і співробітника СБУ Юрія Возного, які загинули 27 червня в підірваних автомобілях.
Про це голова держави заявив у п'ятницю на церемонії прощання з Шаповалом.
"Я прийняв рішення нагородити наших воїнів, нажаль, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоєно звання генерал-майора, про яке він так мріяв і очікував отримати на День незалежності. Нажаль, ми маємо це зробити швидше. Полковника Возного нагороджено однією з найпочесніших нагород України – орденом "За мужність", - сказав Порошенко.
За його словами, нагороджено також офіцерів, які були поранені разом з Юрієм Возним – старшого лейтенанта Дмитра Піддячного та лейтенанта Андрія Михайленка.
Укази про відзнаку Шаповала й Возного опубліковані на сайті президента.
Як повідомлялося, 27 червня в центрі Києва вибухнув автомобіль "Мерседес". Загинув водій - один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.
Того ж дня в Костянтинівському районі Донецької області підірвався на міні автомобіль зі співробітниками СБУ. Загинув полковник Юрій Возний, троє його колег були поранені.
Євген Кізілов, УП
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