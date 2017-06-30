Поліція: Дехто зауважив хакерську атаку вже після вихідного

У Національній поліції пояснюють, що виявлення нових випадків зараження комп’ютерів вірусом Petya не пов’язане з якоюсь новою хвилею хакерської атаки.

Про це "Українській правді" розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За три минулі доби до Національної поліції надійшло вже понад 2100 повідомлень про інфікування комп’ютерних мереж вірусом-шифрувальником. Утім, фахівці Кіберполіції не пов’язують це з якоюсь новою хвилею", - зазначив він.

"Йдеться про те, що був вихідний на День Конституції, люди у четвер вийшли на роботу і, вочевидь, виявили, що в роботу їхніх комп’ютерів було втручання шкідливого програмного забезпечення", - додав Тракало.

Речник також зазначив, що до поліції подали 420 заяв, з яких 309 від приватних компаній та 111 - від державних організацій.

"За результатами отриманих звернень розпочато 66 кримінальних проваджень за статтею 361 ККУ (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп’ютерних мереж). Крім того, 354 такі факти внесені до журналу єдиного обліку про вчинення кримінального правопорушення, і наразі вирішується питання щодо їх правової кваліфікації", - повідомив Тракало.

Він також зазначив, що основним шляхом зараження комп’ютерів було оновлення програмного забезпечення M.E.doc.

"Ми працюємо над декриптором, який допоможе розшифрувати файли", - сказав речник.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 квітня, низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya розробили в Агенстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Олег Твердь для УП