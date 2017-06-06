Доцента зняли з конкурсу до Верховного суду за плагіат, суддю залишили

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Вівторок, 6 червня 2017, 17:29

Вища кваліфікаційна комісія суддів підтримала вето Громадської ради доброчесності на обрання доцента Національного університету "Львівська політехніка" Михайла Гузели в новий Верховний Суд.

Про це в ході засідання комісії у вівторок повідомив голова ВККС Сергій Козьяков, передають "Українські новини".

ГРД наклала вето на обрання доцента до Касаційного кримінального суду Верховного Суду, мотивуючи це тим, що в його наукових працях виявлено ознаки плагіату і запозичень.

Гузела заперечує наявність плагіату у своїх роботах і запевняє, що можлива наявність запозичень у 2 його наукових статтях не тягне за собою втрату наукової цінності цих статей.

Члени ВККС вирішили припинити участь Гузели у конкурсі. Комісія вирішила, що він не може здійснювати правосуддя в новому Верховному Суді.

При цьому комісія подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Апеляційного суду Львівської області Станіслава Глибоцького.

ГРД наклала вето на обрання Глибоцького до Касаційного кримінального суду Верховного Суду, мотивуючи це тим, що у 2008 році він засудив до довічного позбавлення волі Володимира Панасенка за вбивство гендиректора ринку у Львові.

Громадська рада з посиланням на правозахисників і Європейський суд із прав людини стверджує, що вирок базувався не на фактах, а на припущеннях, і обставини справи не було належним чином вивчено судом.

Голубицький заявив, що його судове рішення визнали законним і залишили в силі суді вищих за рівнем інстанцій.

Члени ВККС вирішили підтримати кандидата і подолали вето Громадської ради доброчесності. За проголосували 15 членів комісії з необхідних 10, проти – 0. Таким чином, комісія визнала, що кандидат відповідає критеріям доброчесності та професіоналізму.

Раніше у вівторок Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання до нового Верховного Суду заступника голови Госпсуду Харківської області Олексія Бринцева (син екс-судді Конституційного Суду) і судді Центрального райсуду Миколаєва Володимира Алейникова.

При цьому ВККС підтримала вето на обрання до Верховного Суду судді Вищого госпсуду Сергія Бондаря.

ГРД ветувала обрання 103 із 382 кандидатів на посади 120 суддів Верховного Суду, вважаючи, що вони не відповідають критеріям добропорядності й професійної етики.

Депутат Мустафа Найєм попереджав, що ВККС може проігнорувати факти недобросовісності кандидатів і рекомендувати їх до призначення новими суддями Верховного Суду.

Теми: суд реформи
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