Порошенко переконує голову ОБСЄ в необхідності поліцейської місії на Донбасі

367 переглядів
0
Середа, 7 червня 2017, 18:08

Президент Петро Порошенко закликав голову ОБСЄ Себастіана Курца прискорити консультації у Відні щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це він заявив під час зустрічі з Курцом, який крім головування в ОБСЄ є ще й Федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії.

Порошенко привернув увагу до "брутального порушення Кремлем Мінських домовленостей, свідченням чого є чергове загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі", передає прес-служба українського президента.

Особлива увага була приділена зростанню випадків залякування спостерігачів ОБСЄ з боку проросійських бойовиків. Порошенко зазначив, що головною метою російської тактики залякування спостерігачів ОБСЄ є максимальне обмеження доступу Місії до окупованої території аж до повного витіснення СММ ОБСЄ з регіону.

Порошенко підкреслив необхідність посилення технічних можливостей Місії, що дозволить підвищити безпеку персоналу ОБСЄ, зокрема, через розширення можливостей для проведення віддаленого моніторингу.

Крім того, Порошенко відзначив, що Кремль продовжує здійснювати кроки, які спрямовані на інтеграцію захоплених підприємств Донбасу до російської економіки.

Як відомо, Україна виступає за введення поліцейської місії на Донбасі. Однак Росія виступає проти. У Москві згодні на озброєння спостерігачів ОБСЄ, які працюють на лінії зіткнення на Донбасі, стрілецькою зброєю.

23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох було доставлено до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ підтверджує жертви серед мирних мешканців по обидва боки 7 червня 2017, 12:01
Із початку року на Донбасі на мінах загинули 16 мирних жителів – Хуг 6 червня 2017, 18:09
Бойовики не пустили ОБСЄ до схованки важкого озброєння 6 червня 2017, 11:14
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Поклонської знайшли незареєстровану квартиру в окупованому Донецьку
Підозрюваного в замаху на Осмаєва і Окуєву арештували на 2 місяці
СБУ обшукала 15 компаній-імпортерів палива, які можуть бути пов'язані з Курченком
Бойовики поранили 7 бійців ЗСУ, 1 – вбили, готують наступ – штаб
Усі новини
Фото

Дівчина із генетичним захворюванням руйнує стереотипи світу моди

Тут і зараз

5 рішень, які легко приймати, практикуючи майндфулнес