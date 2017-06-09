Член НАЗК Рябошапка подав у відставку

Член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявляє, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку.

Про це він пише 8 червня на Facebook.

"Підтримуючи вимоги суспільства та Уряду, з метою якнайшвидшого налагодження ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, я сьогодні подав до Кабінету Міністрів України заяву про відставку з посади члена Агентства", – йдеться у повідомленні.

Рябошапка зауважує, що ситуація довкола роботи Національного агентства вимагає негайного вирішення, "адже зволікання з цим дискредитує не лише ідею ефективного органу із запобігання корупції, але і посилює зневіру наших співвітчизників у можливість досягти відчутних результатів у подоланні корупції".

За його словами, "НАЗК – потужний і потенційно надзвичайно ефективний елемент антикорупційної інфраструктури в Україні, який не використовується за призначенням".

"Разом із Русланом Радецьким, ми пропонували власний план виведення Агентства із кризи, проте, він був відкинутий іншими колегами", – зазначає Рябошапка.

Він також закликав народних депутатів якнайшвидше підтримати законопроект про "перезавантаження" НАЗК у першому читанні і в цілому, як закон.

"Незважаючи на відставку, готовий будь-яким чином і надалі допомагати у відновленні ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції", – каже також Рябошапка.

Як відомо, в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Як повідомлялося, НАЗК також ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.

Українська правда