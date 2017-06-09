Встановлено трьох організаторів бійки у Дніпрі на 9 травня
Слідство встановило особи трьох організаторів сутичок, що сталися в Дніпрі 9 травня під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це заявив журналістам в п'ятницю заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар, передає "Інтерфакс-Україна".
Також, за його словами встановлено двох осіб, які платили гроші "тітушкам" за побиття людей.
"У слідства є всі докази про причетність цих людей до сутичок 9 травня", - сказав він.
Токарь зазначив, що в розпорядженні слідчих є відповідні відео-, фото- і телефонні розмови.
Під час брифінгу журналістів ознайомили із записом телефонних розмов людей, які домовлялися про оплату та обговорювали план проведення самої акції.
За словами замоблпрокурора, слідство знаходиться на завершальній стадії і в найближчі дні підозрюваним будуть передані для ознайомлення матеріали досудового розслідування.
Він уточнив, що мова йде про 5 підозрюваних, які перебувають зараз в СІЗО.
У прокуратурі припускають, що вже наступного тижня кримінальне провадження буде відправлено в суд.
Токарь розповів, що за місяць з моменту інциденту слідчі опитали 136 свідків, провели 38 обшуків, 14 осіб були визнані потерпілими, 16 оголошено про підозру.
У той же час, за його словами, поки слідчим не вдається встановити особи поліцейських полку особливого призначення, які били учасників акції, оскільки вони знаходилися в камуфляжній формі і тому ідентифікувати їх дуже складно.
При цьому представник прокуратури підтвердив, що на допит в якості свідка запрошувався народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул.
Парламентарія повторно запрошували до слідчого, але він не зміг прийти, оскільки перебуває у відрядженні.
Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб.
Правоохоронці встановили 25 осіб, які брали участь у бійках біля монументу Слави.
П'ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними прокуратури, з одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості.
Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції у той день.
Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.
10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.
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