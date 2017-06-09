Порошенко: Росія блокує створення трибуналу з МН17 - це явка з повинною

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П'ятниця, 9 червня 2017, 17:25

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.

Про це Порошенко заявив у ході спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грибаускайте в Харкові.

"Росія блокує створення трибуналу, що де-факто є явкою з повинною", – зауважив президент.

Порошенко також нагадав, що нещодавно з’явились "безпосередні докази участі Російської Федерації в терористичній атаці".

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Українська правда

Теми: MH17 авіа катастрофи
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