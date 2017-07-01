У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО

371 перегляд
Субота, 1 липня 2017, 15:58

У Великобританії судять 41-річного Бенджаміна Стімсона за участь у діяльності незаконних озброєний формувань на території ОРДЛО.

Про це повідомляє британське видання The Times

За даними видання, соціаліст, колишній бізнесмен з Британії у 2015 році провів 4 місяці на Донбасі, де приєднався до проросійських бойовиків і співпрацював з "сепаратистською міліцією, лояльною Кремлю".

Очікується, що вирок британцю винесуть 14 липня.

На Донбас Стімсон потрапив через Ростов, куди прибув через Москву.

Стімсона було заарештовано у лютому 2016 року, після того, як він повернувся в Манчестер.

Перед цим він дав інтерв'ю ВВС, де заявив, що "РФ стала жертвою західної імперіалістичної агресії" і готовий вбивати людей в ході військових дій.

Як відомо, раніше чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундрю повідомив, що у Чехїі судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням громадянина країни в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Українська правда 

Теми: "ДНР" суд Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики ОРДО заявили про 419 "своїх", які нібито утримуються в Україні 1 липня 2017, 15:13
СБУ на Донбасі затримала інформатора бойовиків 1 липня 2017, 02:53
Український суд виправдав голову псевдосуду ОРДО 29 червня 2017, 12:11
powered by lun.ua
Головні новини
У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО
Слідство щодо розстрілів на Майдані завершать до кінця року – Луценко
В Італії українця арештували за вбивство фотографа на Донбасі 2014 року
Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували
Усі новини
Уроки Ізраїлю

Як треба ставитися до малого бізнесу

Німи

Власники закладів пояснюють, навіщо продають каву, їжу та послуги за німи